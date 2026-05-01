俳優の高橋英樹が30日に自身のアメブロを更新。連日の番組収録を終え、妻の美恵子さんと訪れたイタリアンレストランでのエピソードを明かした。【映像】高橋英樹と妻・美恵子さんの水着姿（複数カット）「旨いなあ！ピザ！パスタ！」というタイトルでブログを更新した高橋は、前夜からこの日にかけて計3本の番組収録に参加したことを報告。「パワー補給がしたい！ピザが食べた〜い!!」という自身の強い希望で、オフィスの隣に