映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開）の公開前夜祭が４月３０日、都内で開催され、神田愛花、池田美優、押切もえが登壇した。２００６年に公開され、世界的に大ヒットした「プラダを着た悪魔」の続編。イベントでは、実は、真っ赤なピンヒールを履いた脚だけが映された前作の日本版ポスターの“脚モデル”が、「実は…」と押切のものだったということが明かされ、会場がどよめいた。前作の公開から、結婚、出産を経て