年に一度のワクチンのため、病院を訪れたワンコ。待合室では余裕たっぷりの様子だったものの、診察台に上がった途端に思わぬ変化が訪れたといいます。 その一連の姿が注目を集め、記事執筆時点で2万回再生を突破。「頑張ったね！」「可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：年に1度の注射を打ちに来た犬→ニコニコ笑顔だったのに、診察台に乗ると…事態に気付いた瞬間の『表情』】 待合室で