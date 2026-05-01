お迎え当時は、両手に収まってしまうほど小さかった赤ちゃん犬。1年後…何もかもが別犬に…！？完全に別犬のような衝撃の成長ビフォーアフターが話題になっているのです。 思わず二度見してしまうこと間違いなし…！？驚きの成長っぷりは記事執筆時点で217万回を超えて表示されており、10万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：両手で包めるほど小さかった赤ちゃん犬→1年後…とてつもなくカッコ