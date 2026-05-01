アサヒビールが推進する「働くあなたにアサヒゼロ プロジェクト」の賛同企業数が4月までに50社に達した。アルコール分0.00％のノンアルコールビールテイスト飲料「アサヒゼロ」を通じて、ビール好きの働く人たちの心身ともに健康的な生活を支援するため、昨年4月から展開するプロジェクト。「仕事」と「ビールを楽しむ時間」のどちらも充実させることを「ワークビールバランス」と名付け、本格的なビールらしい味わいが楽しめ