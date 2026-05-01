サトウ食品と新潟大学コメと環境の国際イノベーション共創センター（iRICE）は、コメと環境をめぐる分野における相互連携を目的とした基本合意書を4月30日に締結した。今回の合意により、コメを中心とした食品・農業分野における研究開発・社会実装・価値創造を見据えた共同研究の枠組みの構築を目指す。iRICEが開発した乾燥・高温・塩害に強い稲品種を活用し、パックごはんに適した米の研究・商品開発を推進。またiRICEが進