セブン-イレブン・ジャパンは、課題となっている客数の回復に向け、価格戦略と構造改革を一体で進める。阿久津知洋社長は決算会見で「客数の課題は大きな問題」との認識を示し、サプライチェーン全体の見直しによる原価抑制に取り組む考えを明らかにした。客数はコスト上昇に伴う価格改定等の影響もあり、足元で伸び悩む状況が続く。従来のように商品価格へ転嫁するだけでは客数減少を招く構造にあり、「サプライチェーン全体