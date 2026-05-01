｢東京ばな奈」と『ちいかわ』の“むちゃうま”なコラボレーション商品を販売するポップアップストアが、JR東京駅1階改札内「グランスタ東京」の北通路エリア POP UP GRANSTA GREENに、2026年4月27日から5月17日までオープンしている。※すべて価格は税込み遂に映画化される『ちいかわ』！「東京ばな奈」コラボ商品も大人気イラストレーターのナガノさんが描くX発の作品『ちいかわ』。人気はとどまるところを知らず、7月24日には