動画配信サービス『Disney+（以下：ディズニープラス）』が、2027年から2031年までのチャンピオンズリーグ（CL）における、放映権を獲得したようだ。4月30日、イギリスメディア『ミラー』が報じている。報道によると、UEFA（欧州サッカー連盟）の商業部門は、世界19の地域（※）における、2027年から2031年にかけてのCL放映権を対象とした入札手続きを実施したなか、ウォルト・ディズニー・カンパニーが所有する動画配信サービ