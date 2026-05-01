アメリカ合衆国のドナルド・トランプ大統領が、イラン代表のFIFAワールドカップ2026出場について言及した。現地時間4月30日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。2月下旬、アメリカ合衆国とイスラエルがイランに対して大規模な軍事作戦を実施したことにより、世界情勢はかつてないほどに緊迫している。すでにW杯出場を決めていたイラン代表だが、グループステージ全3試合はアメリカ開催。W杯本大会出場は不透明