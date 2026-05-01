バイエルンが元ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーとの契約延長に迫っているようだ。4月30日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在40歳のノイアーは2011年夏にシャルケからバイエルンへ完全移籍加入すると、ここまで公式戦通算596試合に出場。絶対的守護神として13度のブンデスリーガ優勝や2度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇など数多くのタイトル獲得に貢献し、今シーズンは負傷離脱がありながらも公式戦35試