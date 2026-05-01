「モンスターエナジー（355ml缶）」コカ・コーラ ボトラーズジャパンは、モンスターエナジージャパンおよび国内の販売権を持つアサヒ飲料との合意に基づき、今夏から自動販売機チャネルにおいて、国内No.1（飲料総研推計 エナジードリンク市場 2025年1月〜12月メーカー販売箱数（日本国内））エナジードリンクブランド「モンスターエナジー」の取り扱いを開始する。同取り組みを通じて、同社の強みである業界最大規模の自動販売機