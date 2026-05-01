AOKIは、暑い夏でも快適に着用できる涼しいビジネスアイテム群「エアクールシリーズ」を展開している。今季も、素材・シルエット・機能性にこだわった「洗えるキレイスーツ」から、夏を快適に過ごすことができるアイテムの販売を開始した。高通気・接触冷感・さらっとした肌触りが特長の「Air Tech Spun」を使用した同商品は、AOKIの全店舗およびAOKI公式オンラインショップで購入できる。最高気温が40℃以上の日の名称が「酷暑日