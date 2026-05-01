ナイキのジョーダン ブランドは、国内では東京・渋谷に次いで2店舗目となるジョーダンストア「WORLD OF FLIGHT OSAKA」を、5月1日に大阪・心斎橋にオープンする。「WORLD OF FLIGHT」は、ジョーダン ブランドに特化したリテールコンセプト。バスケットボールカルチャーへのオマージュとして、店内全体を通じてジョーダン ブランドの過去、現在、未来を表現している。同ストアは、ブランドを定義づける「グレイトネス（偉大さ）」を