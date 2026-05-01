サカタのタネは、ビオラ「ピエナ」シリーズに新色「ビーコン」を追加し、6月中旬から種子を発売する。「ピエナ ビーコン」は、花の上弁が淡い紫色から白色、下弁が青紫色に色づく花色が特長。上弁と下弁のコントラストが際立ち、存在感のある華やかな花々を楽しむことができる。人目を引く花色で、寄せ植えのアクセントカラーとしても使いやすい品種となっている。「ピエナ」は、次々と花を咲かせる性質とコンパクトにまとまる草姿