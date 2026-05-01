ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、5月2日から、睡眠促進や疲労回復を目的としたリカバリーウェアを中心に、健康美容をサポートするアイテムを展開する「DRUG WEAR（ドラッグウウェア）」の期間限定ショップを、東京・新宿サブナードおよび福岡・ららぽーと福岡の2拠点に同時オープンする。今回の出店は、主要都市でのタッチポイントを拡大し、「着るセルフケア」という新しいライフスタイルを広く浸透