「F50 HYPERFAST EVO」アディダス ジャパンは、5月7日から、サッカースパイク「F50（エフゴジュウ）」の新軽量ライン「F50 HYPERFAST EVO（エフゴジュウ ハイパーファスト エヴォ）」を発売する。「F50 HYPERFAST EVO」は片足約130g（27cm）と、FIFAワールドカップで着用されるアディダススパイクの中で最軽量（アディダス フットボール スパイクにおいて。4月時点）を実現。発売に合わせ、「F50 HYPERFAST EVO」「F50 HYPERFAST E