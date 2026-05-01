平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が開幕した。1Rは山田庸平と山崎賢人（33＝長崎）の九州ワンツーが決まった。2車単は190円と圧倒的1番人気だった。逃げ粘った山崎。1R1番車に指名されたことを「（アフロの）髪型で中石湊と間違えられたんじゃ…」と笑わせる。「フタをされるくらいなら出た方がいいかなと。雨だし重さはなかったけど、もう少し踏み上がってくれれば。決勝でしっかり勝負することしか見ていない」