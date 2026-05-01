女優でプロ雀士の山本ひかる（35）が1日、自身のXを更新。第1子出産を報告した。山本は「すこし前にはなりますが、無事、元気な女の子を出産しました毎日楽しくてほんとうに幸せです」と愛娘の誕生を伝えた。山本は2005年に第1回「アミューズお姫様オーディション」で準グランプリを受賞。07年にフジテレビ「わたしたちの教科書」でドラマデビューし、09年にテレビ朝日「仮面ライダーW」のヒロインを務めた。13年からテレ