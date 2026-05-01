俳優の上地雄輔（47）が1日、自身のインスタグラムを更新。人気お笑いタレントと久しぶりの再会を果たしたことを明かした。上地は「12年ぶりくらいか、あんな一緒に番組やってたのにな」と書き出し、お笑いタレント・柳原可奈子との2ショットをアップ。「あの頃のおれ、今よりメチャクチャだっただろなぁと思いながらヘアメイクされていますでも可奈子は環境が変わっても全然変わらず元気で明るくてにこやか嬉しかったな