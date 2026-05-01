引退を表明した錦織圭選手の出身地松江市で配られた号外＝1日午前今季限りでの引退を表明した錦織圭選手（36）の出身地松江市では「数々の伝説をつくり、テニス界を盛り上げてくれた」とこれまでの功績をたたえる声が相次いだ。錦織選手を小学生時代から渡米前まで指導した細木秀樹さん（51）は、一時は世界ランキング4位まで上り詰めた歩みを「伝説」と表現。「圭の背中を追いかけて子どもたちが世界に挑戦している」と感謝を