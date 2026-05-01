ロックバンド「T−BOLAN」が1日、公式サイトを更新。ボーカルの森友嵐士（60）の体調不良のため公演を見送った4月24日和歌山、同25日奈良の2公演について、6月下旬に振り替え公演を行うことを発表した。和歌山公演は開演直前の中止発表となった。この日自身のXで「みんな、心配かけてごめんな」と謝罪。ドクターストップだったことを明かすと、「LAST LIVE TOUR無理をして、中途半端なものは届けたくなかった。だからこの判断に頷