家にある不用品をフリマアプリで整理すると、思わぬ収入につながることがあります。こうした収入について、確定申告が必要なのか気になる方も多いのではないでしょうか。本記事では、フリマアプリによる収入に確定申告が必要となるケースや、納税が遅れた場合のペナルティについて解説します。 期限を過ぎてしまっても「確定申告」自体は可能 所得税の確定申告は、法定申告期限を過ぎた後でも期限後申告として提出