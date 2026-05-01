【モデルプレス＝2026/05/01】AKB48の19期生・花田藍衣（はなだ・めい／20）が体調不良のため、活動休止することがわかった。5月1日に、グループの公式サイトにて発表された。【写真】AKB次世代メンバー6人、華やか晴れ着姿で集結◆花田藍衣、活動休止花田について公式サイトは「AKB48メンバー花田藍衣ですが、体調不良のため本日5月1日よりAKB48の活動を休止し、休養させていただくことをご報告申し上げます」と報告。あわせて、5