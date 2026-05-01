ファジアーノ岡山 サッカーJ1・ファジアーノ岡山と岡山県は、2日に岡山市のJFE晴れの国スタジアムで行われる広島との「中国ダービー」に合わせてイベントを実施します。 観戦チケットを持った人を対象に、当日限定の特製クリアファイルを先着2000人にプレゼントします。また、「千屋牛 和牛シチュー」「デニムグッズ詰め合わせ」など、岡山県の特産品などが当たる抽選会を午前10時か