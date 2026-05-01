投打同時出場が当たり前だった大谷翔平（31=ドジャース）が、日本時間4月29日のマーリンズ戦で今季2度目の投手専念だったことで波紋を呼んでいる。【もっと読む】「人間性」がアウト？ 佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠いわく、「攻撃力が落ちる」「相手投手に与えるプレッシャーが減る」「本人は投げて打ちたいだろう」──などと。だが、大谷やドジャースの現状、今後を考えれば、登板時は投手に専念するメリッ