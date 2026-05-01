日本人のベテラン右腕が輝きを取り戻した。【もっと読む】「人間性」がアウト？ 佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠ロッキーズの菅野智之（36）が日本時間4月30日のレッズ戦で5回3分の1を4安打無失点の好投。3勝目（1敗）をマークした。ここまで3勝はドジャース・山本（2勝2敗）、大谷（2勝1敗）、カブス・今永（2勝2敗）を抑えて日本人トップ。防御率2.84は山本（2.87）を上回り、ナ・リーグ12位に浮上した。チー