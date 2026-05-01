５月２日に東京ドームで開催されるダブル世界戦の前日計量が１日、東京・後楽園ホールで行われ、メインイベントに出場する世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝、ＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝をはじめ出場全選手が一発でクリアした。以下、第１試合から第３試合に出場する選手のコメント。▽フェザー級１０回戦阿部麗也（ＫＧ大和＝２８勝１０ＫＯ４敗２分け