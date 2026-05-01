「風格も出てきた。どっしりした構え方というのは、一長一短でできるもんではないだけにね。ちゃんと打席で振れているということが結果につながっているんだろうと思う」【もっと読む】村上宗隆メジャーでの好スタートを後押しする“知日派監督”の正体 方針の根底にロッテとのただならぬ縁ホワイトソックスの村上宗隆（26）がヤクルト時代に三冠王を獲得した2022年。シーズン終盤にさしかかる8月に、3度の三冠王を獲得した落合