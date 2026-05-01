大相撲夏場所（１０日初日・両国国技館）を前に横綱審議委員（横審）による稽古総見が１日、東京・両国国技館で行われた。現役時代、猛稽古で鳴らした八角理事長（元横綱・北勝海）には物足りなく映ったのかもしれない。「厳しさが足りないというかね。ぶつかり稽古などは自分からやりたいと思わないとダメ。やらされている者ばかり。（特に）三役がね。あれじゃダメですよ。自分からやろうと思わないと。だんだん厳しさがなく