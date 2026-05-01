「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（５月２日、東京ドーム）前日計量が１日、東京・後楽園ホール行われた。４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝はリミットの５５・３キロでパスし、元世界３階級制覇王者でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝も規定より２００グラム軽い５５・１キロで一発クリア。『ＴＨＥＤＡＹやがて、伝説と呼ばれる日』と銘打たれた東京