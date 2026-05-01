ウィメンズセレクトショップCurensologyと、世界的スイムブランドSpeedoによる注目の別注コレクションが登場しました。ファッション性と機能性を掛け合わせ、大人の女性が心地よく楽しめるラインナップに。水辺はもちろん、日常にもなじむ洗練デザインで、この夏のおしゃれをアップデートしてくれます♡ 華奢見えも叶う上品スイムウエア メインアイテムとなる「Swimsuit」は、価格22,000円（税込）、カラー