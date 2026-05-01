コントユニット、ダウ90000の蓮見翔（28）が4月30日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。ぼる塾あんり（31）が紹介した漫画を絶賛した。番組の企画は「マンガ大好き芸人」。あんりは「A子さんの恋人」を紹介した。「恋愛マンガではあるんですけど、ちょっと変わった恋愛マンガというか。全員登場人物が私から見るとちょっと嫌なヤツなんです。主人公の女の子もちょっと2股かけてたり、2股かけられて