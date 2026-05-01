お笑いコンビ「紅しょうが」の稲田美紀（37）が4月30日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・21）に出演。マッチングアプリについて語った。番組の人気企画「秘密の小声女子会」を実施。大きい声では言えないけど小声でなら言える世間への“不満”をトークした。「あまり大きな声では言えないんですけど」と前置き。「マッチングアプリって、女性の写真の詐欺が取り上げられるかもしれないんですけど、