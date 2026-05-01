BTSのJung Kook（ジョングク、28）が作曲した「Still With You」が、Spotifyで4億5000万ストリーンミングを突破した。個人として通算7曲目となる。20年にリリースした同曲は、韓国語歌詞で、ファンのために作った曲。全世界で継続的に支持されてきた。他に4億5000万ストリーミングを超えた曲は「Seven」「Standing Next to You」「Left and Right」「3D」「Dreamers」「Euphoria」の6曲だ。正式なミュージックビデオがない同曲は、