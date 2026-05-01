スペシャルユニットJI BLUEが4月30日、都内で「JI BLUE SINGLE『景色』MV先行上映イベント」に出席した。JO1とINIのメンバーからサッカー好きな12人が選ばれて、日本代表「最高の景色を2026」のオフィシャルアンバサダーに就任。6月3日に応援ソングとして「景色」をリリースする。與那城奨（30）が「最高の景色を追い求める日本代表を応援したくなるような楽曲を用意しました」と紹介して「景色」のMVを披露した。楽曲は5月1日午前