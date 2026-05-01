現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の第8次出演者発表が行われ、主演を務める見上愛と上坂樹里、制作統括の松園武大チーフ・プロデューサーがコメントを寄せた。 参考：中村倫也、『風、薫る』に“壁”となる役で出演「“社会”を見つめ直すきっかけになれれば」 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す一ノ瀬りん（見上愛）と大家直