2025年に2年ぶりに優勝を飾った菅沼菜々。バッグの中を見ると、女子プロでは珍しく5番からのアイアンセットを使用中。「ロングアイアンが好き」という彼女に、打ち方のコツをじっくり聞いた。【連続写真】短く持ってトップで止まった後に振り下ろす菅沼の5番アイアンスイング◇◇◇最近の女子プロの中では珍しいかもしれませんが、私は5番アイアンが好きで、得意なクラブ。もともと弾道が高いので、5番アイアンでもボールが