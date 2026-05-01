実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が、5月1日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金前11：47）に出演。将来の夢を語った。【写真】金髪じゃない！！新鮮なヘアカラーを披露した岸谷蘭丸この日は「今話題の実業家！謎多き岸谷蘭丸の(秘)素顔を深掘りSP」と題し、病気に苦しんだ幼少期や海外の名門大学入学など、岸谷のこれまでの人生について振り返った。その中で、将来は東京都知事になることが夢だ