俳優の山本ひかる（35）が1日、自身のXを更新し、第一子となる女児を出産したことを報告した。赤ちゃんの写真も投稿している。【写真】赤ちゃん顔出し！女児出産を報告した山本ひかるXでは「すこし前にはなりますが、無事、元気な女の子を出産しました毎日楽しくてほんとうに幸せです」と報告。続けて「ベビードレスは、私も弟も着用したもの大切にとっておいてくれたママるん、ありがとうこれからも温かく見守ってい