ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。“これからもらうことが多くなる”保冷剤で注意喚起した。「【今日のごみトリビア】これからの季節は保冷剤を貰うことが多くなると思います。保冷剤はそのまま可燃ごみ（地域によって不燃）に入れてください。時折、プラ資源に出す方がいますが、中身は高吸収性ポリマーなので、資源になりません。下水に流すと