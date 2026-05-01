9連戦中の阪神は、1日からの巨人戦（甲子園）を控え、投手陣のテコ入れを図った。ファームから門別啓人投手（21）が1軍に合流した。門別はまだ1軍昇格を果たしておらず、ファームで6試合に4勝1敗で防御率1・24の成績を残している。この日の練習では先発組に入った。また、早川太貴投手（26）も先発組の調整に加わった。ここまで1軍ではすべて救援で7試合に登板、4月28日の再昇格後は2試合連続無失点と好調を維持している。