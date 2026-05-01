【モデルプレス＝2026/05/01】6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の公式Instagramが4月30日、更新された。メンバーの大久保波留と田中笑太郎のギャルメイク姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】6人組人気アイドルメンバー「誰かと思った」」金髪ギャルメイク姿◆大久保波留＆田中笑太郎、ギャルに変身投稿では「ウチらちょーーかわいい」とつづり、華やかな金髪のロングウィッグにカラーコンタク