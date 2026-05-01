時の納屋／樽のおにぎりランチ 岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。ゴールデンウィークでおでかけするという方も多いと思います。そこで今回は、ちょっとドライブしながらいただける、おでかけグルメ。香川から紹介するのは、高松市中心部から車で45分ほど、さぬき市にある「時の納屋」です。 （時の納屋／満濃孝さん）「小豆島を横からすべて見ているような、すごく絶景な場所になります！」