◇プロボクシング▽スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）８回戦武居由樹―ワン・デカン（５月２日、東京ドーム）「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧダブル世界タイトルマッチ井上尚弥ｖｓ中谷潤人」のセミファイナルに出場する前ＷＢＯ世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が前日計量に臨み、リミットより１００グラム軽い５５・２キロで一発クリア。公開計量でも大歓声を浴び「コンディシ