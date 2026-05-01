◇プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一タイトルマッチ１２回戦王者・井上尚弥―挑戦者・中谷潤人▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ）１２回戦王者・井上拓真―挑戦者・井岡一翔（５月２日・東京ドーム）ＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチの計量が１日、都内で行われ、チャンピオンの井上拓真（３０）＝大橋＝は５３・４キロ、挑戦者でＷＢＣ世界同級４位の井岡一翔（３７）＝志成