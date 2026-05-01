「天使の歌声」と称されるウィーン少年合唱団が4月30日、都内で来日会見を開いた。日本人1名を含む、23名のブルックナー組が来日。2日の埼玉・所沢市民文化センターを皮切りに、東京、大阪など19都市31公演を行うコンサート・ツアーをスタートする。525年以上の歴史を持つ同団はことし、初のコンサート・ツアーから100周年の節目を迎えた。会場では作曲家の藤倉大氏（49）が同団のために書き下ろした初の日本語詞曲「Moon