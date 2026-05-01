ドジャースの佐々木朗希投手（24）が4月30日（日本時間5月1日）、自身のインスタグラムを更新。始球式を務めた“元チームメート”との2ショット写真を公開した。佐々木は「僕のボブルヘッドナイトに合わせて、かんたくんがドジャースタジアムに来てくれました」と書き出し「久しぶりに会うことができて、かんたくんの成長した姿に僕も勇気をもらいました。これからもお互いの場所で頑張ろう！」と記し、ドジャースのユニホーム