NHKは1日、中村倫也（39）、井上祐貴（29）、甲斐翔真（28）が放送中の連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）に出演することを発表した。甲斐は連続テレビ小説初出演。また、ドラマの舞台地に新潟が加わることも発表した。文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代。看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにし