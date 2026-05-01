4月30日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が放送された。アナウンサーとグラビアの“二刀流”で知られる瀧山あかねは、初登場でいきなり爆弾発言をし…!?【映像】瀧山あかねの“下心隠しのボディタッチ”にスタジオ一同大騒ぎ以前、ゲストの女性陣が下着やAV、経験人数などについて赤裸々にトークし、話題を呼んだ“小声女子会”。半年ぶり